Gekte in Basel: weggestuurde Burger ziet ‘dubbel rood’ voor ‘Zidane’ Xhaka

Maandag, 8 mei 2023 om 11:05 • Wessel Antes • Laatste update: 11:08

Het competitieduel tussen FC Basel en FC Zürich (0-2) is zondag volledig uit de hand gelopen. Tijdens de verhitte confrontatie werden maar liefst drie spelers van de thuisploeg, waaronder voormalig Feyenoorder Wouter Burger, met rood van het veld gestuurd. Met name de rode kaart voor Taulant Xhaka deed de wenkbrauwen fronsen, daar hij terug werd geroepen uit de tunnel nadat hij zijn tweede gele kaart had gekregen. Na het bekijken van de VAR-beelden kreeg de Zwitser toch een directe rode kaart van scheidsrechter Alessandro Dudic.

Waar de eerste 85 minuten volgens Jean-Paul Rison, die aanwezig was namens het voetbalmagazine Santos, vooral verschrikkelijk waren, kregen de aanwezige toeschouwers een waar spektakelstuk aan het einde van het Zwitserse onderonsje. Basel-verdediger Kasim Adams werd met rood van het veld gestuurd, waarna Zürich drie punten pakte door doelpunten van Roko Simic (discutabele strafschop) en Ifeanyi Matthew. In de blessuretijd van de wedstrijd waren de spelers van Basel het vervolgens volledig kwijt.

Xhaka losing it. First a second yellow, then he goes full Zinedine Zidane.

I doubt he will play anymore matches in Super League this season.

What a finish of the Klassiker.#rotblaulive #fczuerich #BASFCZ pic.twitter.com/GdofOyKU3G