Gejuich klinkt als Joshua Zirkzee al vóór rust wordt gewisseld bij dolend Manchester United

Manchester United is wederom bezig aan een zeer moeizame wedstrijd in de Premier League. De naar de veertiende plaats afgezakte middenmoter stond tegen het veel fellere en betere Newcastle United binnen no-time met 0-2 achter. De bezoekers waren aanvallend steeds gevaarlijk en hadden eigenlijk vaker moeten scoren.

Lewis Hall gaf in de vierde minuut puntgaaf voor op Alexander Isak, die geheel vrijstaand kon binnenkoppen. Harry Maguire en Lisandro Martínez keken na de goal van de Zweedse aanvaller verwijtend naar elkaar. Opnieuw een dreun dus voor Manchester United vroeg in een wedstrijd.

De bedrijvige Anthony Gordon bleek een ware plaag voor de verdediging van Manchester United, waar Matthijs de Ligt naast Maguire en Martínez stond opgesteld. Uit een voorzet van de aanvallende middenvelder kon Joelinton van dichtbij de 0-2 binnenkoppen. Ook nu zag Martínez er niet goed uit.

Newcastle United rook bloed en had pech toen Sandro Tonali voor André Onana opdook en tot zijn eigen frustratie de paal raakte. Het zwalkende Manchester United bleef derhalve in leven, al was daar alles mee gezegd. Een knal van Isak in de kruising werd geannuleerd wegens buitenspel.

Manager Rúben Amorim zat zich ondertussen te verbijten langs de zijlijn. De Portugees besloot om na 32 minuten om in te grijpen. De haast onzichtbare Joshua Zirkzee ging naar de kant, en dat zorgde hier en daar voor applaus op Old Trafford.

Middenvelder Kobbie Mainoo nam de plaats in van de tegenvallende Nederlander, die duidelijk deelde in de malaise bij de thuisspelende ploeg.

Manchester United werd gaandeweg de eerste helft iets sterker, maar dat was bij lange na niet voldoende om Newcastle United echt in de problemen te brengen.