Aston Villa heeft Lutsharel Geertruida op een shortlist gezet, zo meldt Fabrizio Romano. De 24-jarige verdediger van Feyenoord wordt door the Villans gezien als potentiële optie, terwijl ook RB Leipzig zijn situatie nog altijd nauwlettend in de gaten houdt. Geertruida beschikt in De Kuip over een verbintenis die volgend jaar zomer afloopt.

Het is niet bekend of de Rotterdammer openstaat voor een contractverlenging bij Feyenoord, waardoor de club wellicht genoodzaakt is om hem deze zomer van de hand te doen om een transfervrij vertrek in de zomer van 2025 te voorkomen.

Geertruida wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar de Premier League, terwijl ook Paris Saint-Germain hem op het lijstje heeft staan. Het Algemeen Dagblad meldde begin juni nog dat Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United en West Ham United allemaal ‘jagen’ op de handtekening van de elfvoudig international.

RB Leipzig

Leipzig, dat hem ook nog altijd op de radar heeft, was vorig jaar zomer al druk bezig met de komst van Geertruida. De deal klapte uiteindelijk op enkele miljoenen, wat de verdediger van Feyenoord destijds erg veel pijn deed.

De Rotterdammers wilden volgens De Telegraaf rond de 33 miljoen euro ontvangen voor Geertruida, maar Leipzig wilde niet verder gaan dan 29 miljoen euro. “Dat Leipzig het daarop heeft laten klappen doet pijn bij de speler en daardoor zal Geertruida niet meer opnieuw met de Duitsers om de tafel gaan als de transfer van een andere verdediger alsnog mislukt”, schreef De Telegraaf destijds.

Geertruida speelt al sinds de zomer van 2012 voor Feyenoord, waardoor hij ‘zijn’ club waarschijnlijk niet zomaar inruilt voor de eerste de beste ploeg die interesse in hem toont. De multifunctionele speelde tot dusver 199 wedstrijden namens de Rotterdammers en won één landstitel, twee keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

