Geen Ajax: Thiago Almada maakt dankzij boekhoudkundige truc transfer naar Lyon

Thiago Almada is dicht bij een transfer naar Europa. De smaakmaker van Atlanta United stond in de zomer van 2023 nog hoog op de shortlist van Ajax, maar lijkt nu op weg naar Olympique Lyon, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van de Argentijnse journalist César Luis Merlo.

De Eagle Group zet naar verluidt de laatste puntjes op de i om Almada in te lijven. Onder de groep vallen het Braziliaanse Botafogo, Crystal Palace, Olympique Lyon en het Belgische RWD Molenbeek.

Volgens de berichtgeving vertrekt Almada voor 20 miljoen dollar (omgerekend zo’n 18,5 miljoen euro), naar Botafogo, waarna hij direct wordt verhuurd aan Olympique Lyon. Het is zeker niet de eerste keer dat Lyon op een dergelijke manier een grote aankoop weet te realiseren.

Zo vertrok de Ghanese rechtsbuiten Ernest Nuamah in de zomer van 2023 voor liefst 25 miljoen euro van het Deense FC Nordsjaelland naar Molenbeek, dat hem direct doorverhuurde aan Lyon met een verplichte koopoptie. John Textor, eigenaar van de Eagle Group, is ook algemeen directeur bij Lyon.

De zevenvoudig kampioen van Frankrijk bevindt zich financieel in zwaar weer en wordt al jarenlang in de gaten gehouden door de Franse licentiecommissie. Vandaar moet er voor een grote uitgave, zoals die voor Almada, een boekhoudkundige truc aan te pas komen om aan de Financial Fair Play-regels te voldoen.

Almada kon een jaar geleden nog rekenen op serieuze belangstelling van Ajax. Het prijskaartje dat destijds om de nek van de Argentijnse creatieveling hing bleek de Amsterdammers uiteindelijk toch te gortig. Almada is viervoudig international van Argentinië en kwam bij Atlanta United in 82 officiële duels tot 24 goals en 25 assists.

