Geblesseerde Fortuna-speler ontploft na charge Heracles-verdediger: ‘Hoe is dit geen rode kaart?’

Fortuna-smaakmaker Alen Halilovic is na dertig minuten spelen geblesseerd naar de kant gegaan tegen Heracles Almelo. De Kroatische middenvelder ontstak langs de lijn in woede op Heracles-verdediger Mats Rots en vroeg om een rode kaart voor de charge.

Het veld van Fortuna Sittard is al weken onderwerp van gesprek. De grasmat in Limburg ligt er niet goed bij en levert de nodige klachten op. De club heeft inmiddels de hulp ingeroepen van Erwin Beltman, de voormalige grasmeester van Feyenoord die acht keer werd uitgeroepen tot beste veldverzorger van de Eredivisie.

Heracles-trainer Erwin van de Looij gaf vrijdag op de persconferentie aan nog in het duister te tasten over de staat van het veld van Fortuna. "We hebben geen spion naar Sittard gestuurd", vertelde hij op de persconferentie. "Ik hoop dat het er goed bij ligt. Het is nu in ieder geval droog. We kunnen er toch niks aan doen.”

“We hebben Fortuna geanalyseerd, zoals we dat altijd doen. Zij zullen er ook last van hebben. In het algemeen zijn wij een ploeg die wil voetballen. Ik ben blij dat we sinds de winterstop minder de lange bal hanteren, maar we moeten ook niet naïef zijn in het opbouwen”, liet de voormalig bondscoach van Jong Oranje weten.

Het eerste half uur tussen Fortuna en Heracles was voor de neutrale toeschouwer geen pretje. Beide ploegen kwamen nauwelijks aan voetballen toe en creëerden logischerwijze dan ook geen kansen.

Halilovic, normaal gesproken de gevaarlijkste man aan Limburgse zijde, moest na een half uur spelen de strijd staken. De Kroaat kreeg ongelukkig de noppen van Mats Rots op zijn been, nadat de speler van Heracles uitgleed.

De creatieveling ging langs de lijn bij de vierde official helemaal los op de overtreding van Rots. “Hoe is dit geen rode kaart?”, herhaalde Halilovic een aantal keer. Trainer Danny Buijs probeerde de 28-jarige Kroaat nog te kalmeren, voordat de voormalig jeugdspeler van FC Barcelona richting de catacombe liep.