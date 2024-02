Gallagher beleeft absolute droomweek voor Chelsea met nieuwe heldenrol

Chelsea heeft maandag na twee nederlagen op rij weer eens gewonnen in de Premier League. Lang zag het daar op bezoek bij Crystal Palace, dat op voorsprong kwam tegen the Blues, niet naar uit. Connor Gallagher bracht Chelsea na rust terug op gelijke hoogte en schoot in blessuretijd de bevrijdende winnende treffer binnen. Enzo Fernández deed er vervolgens nog een schepje bovenop: 1-3. Het zijn fantastische weken voor Gallagher, die afgelopen woensdag ook al het openingsdoelpunt maakte in de FA Cup tegen Aston Villa (1-3 winst).

Vanaf het begin had Chelsea het lastig op Selhurst Park. De eerste grote kans was in de 23ste minuut voor Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta kon vrij uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en had kunnen scoren, maar doelman Djordje Petrovic kon simpel redden.

Na precies een half uur viel de openingstreffer alsnog. Lerma stond in beduidend minder kansrijke positie dan zijn ploeggenoot Mateta zeven minuten eerder, maar de controlerende middenvelder produceerde van meer dan twintig meter een fantastisch schot. Petrovic was veel te laat bij de hoek om de harde knal te kunnen keren: 1-0.

"??????’?? ?????????? ?????????? ?? ??????????" ?? De tweede helft begint minuten later vanwege problemen met communicatieapparatuur van de scheids. De dj van dienst besluit Three Little Birds in te zetten ?? — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 12, 2024

Pas in de blessuretijd van de eerste helft kreeg Chelsea zijn eerste kans. Ex-PSV'er Noni Madueke speelde de bal handig door naar Gallagher, die van dichtbij kon schieten. De poging van de middenvelder ging echter voorlangs.

Chelsea speelde niet eens zo'n overtuigende tweede helft, maar wist de wedstrijd dankzij Gallagher wél volledig te kantelen. De offensieve middenvelder liep in de 47ste minuut diep door in het strafschopgebied en kon zo uit de stuit een voorzet van Malo Gusto binnenschieten: 1-1.

Lang leek het duel te gaan eindigen in een bloedeloos gelijkspel, maar Chelsea wist in blessuretijd alsnog toe te slaan. Cole Palmer legde bal terug tot op de rand van het strafschopgebied, waar Gallagher klaar stond om hard en laag binnen te vuren: 1-2.

Crystal Palace zette in de laatste minuten van de blessuretijd alles op alles, maar kreeg het deksel op de neus. Op aangeven van opnieuw Palmer kreeg Enzo Fernández alle ruimte in het strafschopgebied. De Argentijn nam rustig de tijd en schoot na een schijntrap binnen: 1-3.

Chelsea stijgt dankzij de late zege naar de tiende plaats, terwijl Crystal Palace op plek vijftien nog allerminst zeker is van handhaving.

