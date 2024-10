Galatasaray heeft woensdag een overwinning geboekt in de Europa League. In eigen huis was de Turkse club met 4-3 te sterk voor het Zweedse IF Elfsborg. Door de zege is Galatasaray voorlopig koploper op de Europa League-ranglijst, met zeven punten uit drie duels. Elfsborg (drie punten) staat zestiende.

Hakim Ziyech begon op de bank bij Galatasaray, waar er wel een basisplek was voor voormalig Eredivisionisten Davinson Sánchez en Dries Mertens. Met Sebastian Holmén (voormalig Willem II) en Arbër Zeneli (voormalig sc Heerenveen) stonden er ook bij Elfsborg twee oude bekenden uit de Eredivisie aan de aftrap.

Na gemiste kansen voor Mauro Icardi en Victor Osimhen was het na een klein half uur wél raak voor Galatasaray. Een harde knal van Mertens belandde op de paal, en in de rebound was Icardi er als de kippen bij om alsnog voor de 1-0 te tekenen.

Daarna ging het ineens hard. Eerst belandde een kopbal van Abdülkerim Bardakci via de paal en Elfsborg-doelman Isak Pettersson in het doel (2-0), even later scoorde Baris Alper Yilmaz uit de draai na een mooie pass door de lucht van Gabriel Sara: 3-0 bij rust.

Elfsborg moest uit een ander vaatje tappen na de rust, en al vroeg in de tweede helft scoorden de Zweden. Na een mooie aanval gaf Simon Hedlund de bal laag voor, waarna Niklas Hult binnen kon tikken: 3-1.

Even later maakte Yilmaz hands in zijn eigen strafschopgebied, en benutte Michael Baidoo te toegekende penalty: 3-2. Tien minuten voor tijd gaf Yunus Akgün Galatasaray weer wat meer lucht na goed doorzetten: 4-2.

Johan Larsson maakte het duel in de blessuretijd plotseling toch weer spannend te maken met de 4-3, na balverlies van Bardakci. Invaller Michy Batshuayi leek enkele minuten daarna de 5-3 te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Desondanks pakte Galatasaray wel de volle buit.

Galatasaray neemt het later dit Europa League-seizoen nog op tegen AZ (28 november) en Ajax (30 januari). Elfsborg speelde vorige maand al tegen AZ en verloor met 3-2.