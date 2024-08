Galatasaray wint mede dankzij horrordag doelman ruim van ploeg van Michael Valkanis

Galatasaray heeft zijn foutloze status in de Süper Lig een vervolg gegeven. Cim Bom won kinderlijk eenvoudig bij Adana Demirspor, dankzij treffers van Kerem Aktürkoglu, Semih Güler (eigen goal), Baris Alper Yilmaz, Dries Mertens en Abdülkerim Bardakci: 1-5. Adana-doelman Deniz Dönmezer kende een verschrikkelijke dag.

Aan de kant van Galatasaray moest Hakim Ziyech het stellen met een reserverol. Wel waren er basisplaatsen voor onder meer Mertens en Mauro Icardi, die de aanval vormden met Aktürkoglu en Yilmaz. Ex-Ajacied Davinson Sánchez ontbrak wegens een blessure.

Centrumverdediger Metehan Baltaci verstuurde in de negende minuut een heerlijke dieptepass van achteruit. Nét iets iets te scherp alleen, want Adana-doelman Dönmezer was er eerder bij dan Aktürkoglu. Dönmezer verkeek zich echter compleet op de bal, die over hem heen stuiterde. Aktürkoglu bedankte vriendelijk en rondde af: 0-1.

Ook het tweede doelpunt van Galatasaray mocht behoorlijk kolderiek genoemd worden. Yilmaz legde terug op Mertens, wiens schot wel heel knullig in eigen doel werd gewerkt door Semih Güler: 0-2 .

Ook bij de 0-3, die al na een half uur spelen viel, kreeg Galatasaray de nodige hulp van de hekkensluiter uit Adana. Aktürkoglu gaf mee aan Yilmaz, die het scoren makkelijk werd gemaakt doordat Dönmezer andermaal te ver zijn doel uitkwam. Yilmaz rondde af door de bal over de uitkomende goalie heen te schieten: 0-3.

Tien minuten voor rust viel de 0-4 en ditmaal viel de verdediging van Adana weinig te verwijten, al stond Mertens vogelvrij bij de tweede paal toen hij op aangeven van Michy Batshuayi met een schitterende volley in de kruising raak schoot: 0-4.

Nog geen minuut na rust leek het ook 0-5 te worden, maar de treffer van Batshuayi werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een uur was het alsnog raak, toen Bardakci uit een hoekschop binnenknikte: 0-5. Adana, de ploeg van voormalig Ajax-assistent Michael Valkanis, redde nog wel de eer via een benutte strafschop van Andreaw Gravillon: 1-5. Door een rode kaart voor Tolga Kalender eindigde Adana de wedstrijd overigens ook nog met tien man.