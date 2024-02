Galatasaray maakt mede dankzij Dries Mertens geen fout in derby

Galatasaray heeft geen fout gemaakt in de strijd om de Turkse landstitel. De ploeg van trainer Okan Buruk won in eigen huis van Basaksehir. Baris Alper Yilmaz en Dries Mertens zorgden na een half uur spelen voor de 2-0 stand, waarna er niet meer gescoord werd. Koploper Galatasaray staat nu op 66 punten uit 25 duels en wacht af wat Fenerbahçe, met 63 punten uit 24 duels, zondag doet tegen Alanyaspor.

Bijzonderheden:

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Galatasaray kwam in de 25ste minuut op voorsprong. Een diepe bal kwam in niemandsland terecht bij Yilmaz, die goed zijn lichaam inzette en de verdediger van Basaksehir van zich afhield. De meegelopen Kerem Aktürkoglu hoopte op de pass om binnen te kunnen tikken, maar Yilmaz deed het zelf door weg te draaien en in de korte hoek uit te halen: 1-0.

Ook bij het tweede doelpunt van Galatasaray, vijf minuten na de eerste, speelde Yilmaz een belangrijke rol. Hij slalomde langs enkele verdedigers van Basaksehir en zag zijn schot vervolgens gekraakt worden. De rebound kwam terecht bij Mertens, wiens poging gekeerd werd door Volkan Babacan. Mertens kreeg vervolgens nóg een schietkans en schoot ditmaal raak in de korte hoek: 2-0.