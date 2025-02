Fenerbahçe-coach Mourinho voelt zich 'aangevallen' door Galatasaray en spant rechtszaak aan

José Mourinho klaagt Galatasaray aan voor schending van zijn persoonlijke rechten, zo maakt Fenerbahçe vrijdag wereldkundig. De aanklacht komt vier dagen na de verhitte topper tussen beide Turkse grootmachten, die afgelopen maandag in 0-0 eindigde.

Fenerbahçe komt vrijdag met een officieel statement via X. ''We willen graag bekendmaken dat er door advocaten van de Fenerbahçe een rechtszaak wegens immateriële schadevergoeding van 1 miljoen 907 duizend Turkse lira (omgerekend ruim 50.000 euro, red.) is aangespannen tegen Galatasaray vanwege de aanval op de persoonlijke rechten van onze trainer José Mourinho.''

Het moddervechten begon kort na de meest recente editie van Galatasaray - Fenerbahçe. Op de persconferentie na afloop van de topper in Istanbul hield Mourinho zich bepaald niet in over de spelers van Galatasaray.

''Zij probeerden onze 18-jarige speler al in de eerste minuut een gele kaart aan te smeren, maar daar trapte de scheidsrechter niet in. Een Turkse arbiter had dat sowieso wél gedaan, waardoor ik al meteen gedwongen was geweest om te wisselen. Iedereen op hun bank sprong op als apen.''

De leiding van Galatasaray was zeer ontstemd over de uitspraken van Mourinho en verweet de Portugese trainer racisme. Cim Bom publiceerde een statement, startte een strafrechtelijke procedure en diende een officiële aanklacht in bij de UEFA.

Die uitspraken zijn volgens de Turkse voetbalbond niet racistisch. Wel krijgt Mourinho hiervoor een schorsing van twee duels en een boete van 1,5 miljoen Turkse lira (ruim 39.500 euro), omdat het volgens de bond een daad tegen de sportiviteit is, die dus in strijd is met fair play.

Mourinho kreeg nog eens twee wedstrijden schorsing omdat hij na afloop de Slowaakse scheidsrechter Slavko Vincic bedankte in de kleedkamer, maar tegen de vierde official zei 'dat het een ramp was geweest als hij had gefloten. Er volgde tevens een boete van 117.000 Turkse lira (ongeveer 3085 euro).