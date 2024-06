Gakpo liet transferkeuze afhangen op één duel bij PSV: ‘Als ik 3 keer scoor...’

Cody Gakpo heeft zijn sportieve toekomst in augustus 2022 in Gods handen gelegd, zo vertelt de aanvaller. Gakpo, die destijds de absolute smaakmaker was bij PSV, stond op dat moment in de concrete belangstelling van clubs uit de Premier League, maar bleef de Eindhovenaren na een hattrick tegen FC Volendam (7-1) toch trouw.

Gakpo weet in het seizoen 2021/22 te imponeren. De vleugelaanvaller noteert maar liefst 21 doelpunten en 15 assists, hetgeen van hem een gewild transferdoelwit maakt.

Uit het buitenland komt er interesse van clubs als Nottingham Forest, Leeds United, en zelfs Manchester United. The Red Devils willen serieus werk maken van de komst van Gakpo. Na gesprekken met manager Erik ten Hag lijkt de Oranje-international hard op weg naar Old Trafford.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de laatste week van de transferperiode wordt echter duidelijk dat Manchester United wegens de Financial Fair Play-regels geen officieel bod op Gakpo uit gaat brengen. Een flinke domper voor de rechtspoot, die een toptransfer uit zijn hoofd moet zetten.

Tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow kan Gakpo nog vertrekken naar Leeds United, Southampton óf ervoor kiezen om langer bij PSV te blijven. “Je hebt een moeilijke beslissing te maken, en dan ga je in gebed om te praten met God en vraag je om wijsheid. Die heb ik gekregen”, zegt hij in zijn documentaire op Viaplay.

Gakpo doet vervolgens een boekje open over de wijze waarop hij zijn keuze heeft gemaakt. “Mensen gaan me misschien raar vinden. Ik kon naar Southampton, Leeds kwam in de race en PSV wilde dat ik zou blijven. Ik heb de drie opties die ik had, voorgelegd bij God. Als ik één keer scoorde, zou ik naar Southampton gaan. Als ik twee keer scoorde, zou ik naar Leeds gaan en als ik er drie scoorde, zou ik bij PSV blijven.”

Op 31 augustus speelt Gakpo zijn ogenschijnlijk laatste wedstrijd voor PSV tegen FC Volendam. De aanvaller is na 25 minuten trefzeker vanaf de strafschopstip, waardoor hij dus naar Southampton zou verkassen. Nog voor rust volgt ook een tweede treffer, en dus een potentiële transfer naar Leeds. De technisch directeur van the Whites landt op Eindhoven Airport en wil Gakpo koste wat kost mee naar Engeland nemen.

Daar komt het uiteindelijk niet van. Via het been van verdediger Damon Mirani vliegt een inzet van Gakpo na rust in het doel. Pas na de wedstrijd brengt Bas Nijhuis als VAR duidelijkheid: Gakpo krijgt de goal op zijn naam. In de laatste uren van de transferwindow krijgen supporters van PSV het goede nieuws te horen dat de aanvaller zijn club trouw blijft.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties