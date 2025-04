Gabriel Magalhães looft Declan Rice na wereldprestatie: ‘Geef mij je rechtervoet!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Gabriel Magalhães, die dolt met Declan Rice na zijn twee gescoorde vrije trappen.

Rice heeft dinsdagavond een krankzinnige prestatie geleverd tijdens het Champions League-duel tussen Arsenal en Real Madrid. De middenvelder van Arsenal kreeg zowel in de 58ste speelminuut als in de 70ste minuut een vrije trap net buiten het zestienmetergebied en hij schoot die allebei op wonderbaarlijke wijze raak.

De eerste treffer ontstond vanaf de rechterkant van de cirkel van de zestien. Rice legde aan en hij krulde de bal om de muur van Real Madrid in het doel van Thibaut Courtois: 1-0. Zijn tweede doelpunt, twaalf minuten later, was minstens zo fraai.

Ditmaal trapte Rice vanaf de linkerkant van de cirkel richting de rechterbovenhoek. De bal belandde precies in de kruising: 2-0. Rice is de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die tweemaal uit een vrije trap scoort in een wedstrijd in de knock-outfase. Enkele minuten later viel ook nog de 3-0, die genoteerd werd door Mikel Merino.

De stemming was bij Arsenal na afloop dan ook opperbest. De geblesseerde Gabriel riep Rice in de kleedkamer bij zich: “Declan, kom hier. Geef mij je rechtervoet!”, grapte de centrale verdediger.