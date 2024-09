Frenkie de Jong prijkt op de cover van Mundo Deportivo: 'Toca Renovar'

FC Barcelona is voornemens om de contracten van een groot aantal eerste selectiespelers te verlengen, zo schetst Mundo Deportivo. Onder hen ook Frenkie de Jong. De middenvelder heeft al geruime tijd een voorstel in beraad.

De contracten van een groot gedeelte van de huidige selectie van Barcelona loopt volgend jaar of in 2026 af, wat maakt dat de Catalaanse grootmacht gebaat is bij actie om te voorkomen dat zij transfervrij vertrekken.

In totaal gaat het om 16 van de 28 spelers die dit seizoen zijn ingeschreven voor LaLiga. Hun contracten beëindigen in 2025 of 2026. Barcelona heeft hen laten weten graag te willen verlengen.

Onder meer De Jong heeft nog geen actie ondernomen op het voorstel van Barcelona, weet Mundo Deportivo. Ook Ronald Araújo heeft nog niets laten weten. Over drie andere spelers is de club positief gestemd.

Pedri, Fermín López en Marc Bernal lijken zich namelijk langer aan de club te willen verbinden. Door hun contracten tijdig open te breken hoopt Barcelona zijn positie op de transfermarkt te versterken.

Vorige week schreef Mundo Deportivo dat Barcelona overweegt om Frenkie volgend jaar zomer te verkopen, mocht de middenvelder besluiten om zijn tot medio 2026 lopende contract niet te verlengen.

"Hij heeft sinds november 2023 een aanbieding op zak en ondanks dat hij zegt dat hij gelukkig is bij de club, blijft de situatie onveranderd", schreef de sportkrant. Op welke details beide partijen het niet eens kunnen worden is niet bekend.

Transfermarkt schat de huidige waarde van Frenkie op 70 miljoen euro. Geïnteresseerde clubs zullen dan ook flink in de buidel moeten tasten. Joshua Kimmich, die eerder bij Bayern München met Hansi Flick werkte, is in beeld als opvolger.