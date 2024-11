Frenkie de Jong krijgt prachtig compliment van FC Barcelona-trainer Hansi Flick

Frenkie de Jong hoort er weer helemaal bij in Barcelona. De middenvelder lag er een half jaar uit met een slepende enkelblessure, maar maakte vorige week veel indruk in de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (0-4). Hansi Flick prijst De Jong, die direct na rust inviel, op de persconferentie voorafgaand aan de derby tegen Espanyol.

"Frenkie is een fantastische speler", aldus de trainer van FC Barcelona. "Hij zorgde in de tweede helft tegen Real Madrid voor stabiliteit en controle over de bal. Het is fantastisch dat hij voor Barcelona speelt."

Spanje wordt momenteel geteisterd door ernstige overstromingen, met name in de provincie Valencia. LaLiga besloot als gevolg daarvan de wedstrijden in die regio dit weekeinde uit het speelschema te halen. Flick had het begrepen als alle wedstrijden deze week geannuleerd zouden zijn. "Het is een tragedie voor Valencia en voor Spanje als geheel", aldus Flick.

Flick sprak met zijn spelers over de tragedie, die aan meer dan 200 mensen het leven heeft gekost. "Onze speler Ferran Torres is afkomstig uit de regio. We hebben erover gepraat. Als het aan mij had gelegen, hadden we misschien de hele speelronde eruit gehaald. Maar het is niet eenvoudig om een beslissing te nemen. Het blijft een zaak voor LaLiga."

Barcelona staat er na de overwinning tegen Real Madrid heel goed voor in LaLiga. De koploper heeft een voorsprong van zes punten op de Koninklijke. Flick krijgt de vraag of Barcelona favoriet is voor de landstitel. "Wij? We hebben nog een heel, heel lange weg te gaan."

Voor de supporters van Barcelona is de wedstrijd tegen Espanyol van levensbelang. "Ik weet wat de derby betekent", zegt Flick. "Het zal een zware wedstrijd worden na een geweldige week voor ons. Het is heel belangrijk om honderd procent gefocust te zijn, want het wordt een heel moeilijke wedstrijd."

De wedstrijd in LaLiga tussen Barcelona en Espanyol begint zondag om 16:15 uur.