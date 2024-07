Freddy Adu is na 20 jaar record kwijt: 14-jarige Cavan Sullivan debuteert in MLS

Freddy Adu is niet langer de jongste debutant in de MLS aller tijden. Dat record is sinds woensdagnacht in handen van Philadelphia Union-middenvelder Cavan Sullivan. Het 14-jarige talent mocht tegen New England Revolution vijf minuten voor tijd invallen, en loste Adu daarmee af als recordhouder. Sullivan was namelijk dertien dagen jonger dan het wonderkind van weleer.

In de 85ste minuut van het duel was het zover. Sullivan, een 1 meter 58 lange, geblondeerde middenvelder, werd naar de zijlijn geroepen om in te vallen. Daar loste hij vervolgens hattrickheld Tai Baribo af, waarmee Sullivan stante pede in de boeken verscheen. Niet langer Adu, maar hij was namelijk de jongste debutant in de geschiedenis van de MLS.

?????? 14 year old talent Cavan Sullivan enters the pitch for the first time in MLS.



He’s 13 days younger than Freddy Adu, record broken as the youngest ever to debut in MLS.



Manchester City have already signed Cavan for the future. ????pic.twitter.com/s6Gt5zsq70 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024

Adu had het record ruim twintig jaar in handen gehad. Op 3 april 2004 viel de inmiddels gestopte voetballer in namens D.C. United, op een leeftijd van 14 jaar en 306 dagen. Een nieuw wonderkind leek geboren, maar niets bleek daarvan waar. Adu flopte overal waar hij terechtkwam, een trainingsstage bij AZ in 2014 incluis.

Ook Sullivan wordt de titel ‘wonderkind’ toegedicht. De tiener tekende onlangs zijn eerste profcontract bij Philadelphia Union, dat een samenwerkingsverband heeft met Manchester City. De bedoeling is dat Sullivan wanneer hij achttien wordt de overstap maakt naar the Citizens. Dat mag vanwege de Brexit pas op die leeftijd.

De kans bestaat daarom dat Sullivan eerst naar een van de satellietclubs van City verkast. Dat zijn bijvoorbeeld Girona, Palmero Troyes of Lommel SK. Op die manier maakt voormalig PSV’er Sávio ook stappen in zijn ontwikkeling. De Braziliaan is eigendom van Troyes, maar maakte vorig seizoen furore in het shirt van Girona.

Het is de vraag hoe het Sullivan zal vergaan. Volgens Europese wetgeving mag de middenvelder vanaf zijn zestiende de overstap maken.

Overigens stond Sullivan woensdagnacht ook nog even met zijn broer Quinn op het veld. De twintigjarige Quinn verzorgde het slotakkoord in de 5-1 zege.

