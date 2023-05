Fred Rutten eist snel verbetering bij PSV: ‘Hij heeft wat goed te maken’

Vrijdag, 26 mei 2023 om 12:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:57

Voor Fred Rutten kwam het ontslag van Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV woensdag binnen als een bom. De clubman maakte twee dagen geleden tot ieders verbazing bekend per direct te zullen vertrekken bij de huidige nummer twee van de Eredivisie. De zestigjarige Rutten neemt zondag tijdens de laatste competitiewedstrijd van de Eindhovenaren tegen AZ tijdelijk de honneurs waar. In aanloop naar dit duel stond hij vrijdagmiddag de pers te woord.

Rutten wilde vooraf één ding zeggen: “Maar een ding telt. Dat is PSV, de supporters, de club." Voor de Eindhovenaren staat er zondag nog genoeg op het spel. Ze hebben namelijk aan één punt genoeg om de tweede plaats – en daarmee voorronde Champions League – veilig te stellen. Bij een verliespartij en winst van Ajax op FC Twente moet PSV echter genoegen nemen met de groepsfase van de Europa League.

Op de persconferentie wilde Rutten liever niet te diep ingaan op het verrassende vertrek van Van Nistelrooij. Eerder werd door De Telegraaf gemeld dat Van Nistelrooij, Fred Rutten en André Ooijer bij PSV op gespannen voet met elkaar leefden. “Ik heb goed met Ruud samen gewerkt, waar de kink in de kabel is gekomen is niet relevant als het al zo is, ik wil dat de focus op AZ gaat”, laat Rutten weten. “Ik heb Ruud niet gesproken, alleen maar via WhatsApp. Ik heb zelf ook een aantal keer in die situatie gezeten. Ik weet hoe je je dan voelt die eerste keer. Dan weet ik ook dat je er weinig behoefte aan hebt om iedereen te woord te staan. Alles wordt onder een vergrootglas gelegd."

"Als je een beetje empathie hebt, dan moet je ook aanvoelen wanneer je het even met rust moet laten. We hebben hiervoor wel wat gesprekjes gevoerd. Er zit heel veel teleurstelling in, als dat zo net voor het einde van het seizoen gebeurt. Het heeft me de laatste dagen wel beziggehouden, maar uiteindelijk moet de knop om. Ik heb ook geen seconde getwijfeld om 'ja' te zeggen. Iemand moet dit doen en ik wil dit doen met mijn omgeving."

Voor Rutten kwam het opstappen van Van Nistelrooij ‘binnen als een bom’. “Ik heb het helemaal niet aan zien komen. Als ik dit had voorvoeld, was ik naar hem toegegaan en had ik geprobeerd hem ervan te weerhouden.” De interim-trainer is niet van plan veel aan de speelwijze van PSV te veranderen voor het duel met AZ. Tenzij hij het gevoel heeft dat er iets of iemand niet bij is met het hoofd. “Wij hebben een volwassen ploeg, qua leeftijden en ervaring. Ze moeten elkaar helpen, ter ondersteuning van de staf."

PSV kent weinig fysieke problemen voor het bezoek aan AZ, zo laat Rutten weten. De oefenmeester kan alleen geen beroep doen op Mauro Júnior en Armando Obispo. Patrick van Aanholt is gewoon fit. De linksback speelde vorige week zondag geen gelukkige wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-3). “Die heeft wel wat goed te maken denk ik”, aldus Rutten.