Franse middenvelder doet gooi naar slechtste panenka aller tijden

Antoine Mille gaat misschien wel de boeken in als de speler met de slechtst uitgevoerde panenka ooit. De middenvelder van Chateauroux mocht zaterdagavond in de strijd om de Coupe de France aanleggen tegen Les Herbiers, maar faalde jammerlijk.

Het duel tussen Les Herbiers en Chateauroux eindigde na negentig minuten onbeslist. Mille had zijn ploeg op voorsprong gezet in de eerste helft, maar zag de thuisploeg de stand omdraaien. Vincent Pires sleepte er diep in de blessuretijd alsnog een strafschoppenserie uit voor Chateauroux.

Waar de thuisploeg meteen faalde, schoot Chateauroux de eerste drie strafschoppen raak. Vervolgens was het de beurt aan Mille. De Fransman had al gescoord in de reguliere speeltijd en dus was het zelfvertrouwen groot.

In een poging de doelman te verrassen probeerde hij het met een panenka. Keeper Teo Hamelin bleef echter staan en kon de bal oprapen. Uit frustratie gooide de goalie de bal richting de gedesillusioneerde Mille.

Tot opluchting van Mille werd zijn misser hem niet fataal. Chateauroux won de strafschoppenreeks met 4-3, daar Les Herbiers twee van de vijf penalty's niet wist te verzilveren. Chateauroux verzekerde zich zodoende van de volgende ronde in de Coupe de France.

Chateauroux is actief op het derde niveau in Frankrijk, waar het met de zestiende plek op een degradatieplaats staat. Les Herbiers speelt een paar niveau's lager.

