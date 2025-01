Frans Hoek gaat per direct aan de slag als keeperstrainer in de Eredivisie

Frans Hoek gaat aan de slag bij sc Heerenveen, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De 68-jarige keeperstrainer is de opvolger van Harmen Kuperus, die per direct vertrekt. Hoek neemt zijn taken op interim-basis over tot het einde van dit seizoen.

"Gedurende de eerste seizoenshelft kwam naar voren dat de visie op keepers en de daarbij behorende werkwijze te verschillend zijn gebleken”, laat algemeen directeur Ferry de Haan optekenen.

“Hoewel interne discussies hierover belangrijk en waardevol zijn, bleek het helaas niet mogelijk om op één lijn te komen en daarmee een basis te leggen voor de tweede seizoenshelft. We hebben daarom besloten dat het voor Harmen en de club beter is om op zoek te gaan naar een andere keeperstrainer voor het eerste elftal.”

Eerder dit seizoen werd bekend dat Kuperus het niet eens was met de beslissing van Robin van Persie om Andries Noppert te passeren voor Mickey van der Hart. Er zou binnen de club zelfs sprake zijn van twee kampen: 'Kamp Noppert' en 'Kamp Van der Hart'.

Kuperus zou tot de eerste groep behoren en leefde dus in onvrede met de keuze van Van Persie om Van der Hart op te stellen. Laatstgenoemde speelde dit seizoen tot dusver dertien wedstrijden. De teller van Noppert staat op zes duels. Woensdag werd bekend dat de vijfvoudig international van het Nederlands elftal deze maand mag vertrekken bij Heerenveen.

Opvallend is dat Hoek tijdens het WK van 2022 een groot fan was van Noppert, die alle duels speelde in Qatar. Wat de komst van Hoek betekent voor de toekomst van de boomlange doelman in Friesland, wordt afwachten.

Hoek zat sinds zijn vertrek bij Oranje na het WK zonder baan. De ervaren keeperstrainer heeft een indrukwekkend cv opgebouwd met dienstverbanden bij onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.