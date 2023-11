Frankrijk verzuimt perfecte kwalificatiescore te pakken na remise in Griekenland

Dinsdag, 21 november 2023 om 22:39 • Lars Capiau • Laatste update: 22:42

Frankrijk heeft voor het eerst in de EK-kwalificatiepoule punten gemorst. Op bezoek bij Griekenland bleef de ploeg van bondscoach Didier Deschamps steken op een gelijkspel: 2-2. Randal Kolo Muani bracht de Fransen nog op voorsprong, maar doelpunten van Anastasios Bakasetas en Fotis Ioannidis gaven Griekenland zelfs even de voorsprong. Youssouf Fofana bepaalde met een fraaie goal de eindstand op 2-2.

Bij het al lang en breed geplaatste Frankrijk begon Kylian Mbappé op de bank. Ex-AZ’er Pantelis Chatzidiakos startte in de basis bij de Grieken, waar huidig AZ’aanvaller Vangelis Pavlidis het moest doen met een invalbeurt. Giorgos Giakouamkis bleef negentig minuten lang op de bank zitten.

Frankrijk, dat zonder veel kansen te creëren wel de betere ploeg was in het eerste bedrijf, opende kort voor rust de rekening. Olivier Giroud kaatste op Kolo Muani, die vanuit een lastige hoek hard binnenschoot: 0-1.

Lucas Hernandez verspeelde de bal in de hoek, waar Bakasetas met een knappe volley dat uiteindelijk afstrafte: 1-1. Vijf minuten later kwam Griekenland zelfs brutaal op voorsprong.

Na een knappe actie langs de zijlijn van Dimitrios Giannoulis leverde hij de bal af in de zestien. Daar stond Ioannidis klaar om af te werken: 2-1. Het bleek uiteindelijk net niet genoeg voor de overwinning.

Na een pass van Mbappé haalde Fofana op verwoestende wijze van afstand uit. De bal vloog heerlijk in de kruising: 2-2. Even dacht Frankrijk toch de perfecte score neer te zetten, maar een doelpunt in blessuretijd werd wegens buitenspel geannuleerd.