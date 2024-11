Frankrijk brengt politiemacht op de been voor duel tegen Israël: ‘Er is meer vrees voor agressie tegen Israëlische supporters’

De Franse autoriteiten maken zich klaar voor de Nations League-wedstrijd Frankrijk-Israël in Parijs. Uit angst voor rellen zijn er 4000 agenten opgetrommeld. De gebeurtenissen in Amsterdam hebben tot schok geleid in de Franse hoofdstad.

In gesprek met de NOS vertelt de Franse veiligheidsexpert Mathieu Zagrodski: "De gebeurtenissen in Amsterdam veroorzaakten in Frankrijk een schok bij het publiek, maar vooral bij de politieke besluitvormers. Er is meer vrees voor agressie tegen Israëlische supporters."

Toch heeft Zagrodski goede hoop op een rustige afloop. “Het publiek rond het Franse team is heel rustig en familiaal, zonder een geschiedenis van geweld. En voor Frankrijk-Israël worden slechts enkele tientallen Israëlische supporters verwacht”, laat hij weten.

Desondanks hebben de Franse autoriteiten een behoorlijke politiemacht ingezet. "Het stadion zal vrijwel leeg zijn, met maar 20.000 toeschouwers”, laat Zagrodski weten. “We hebben één politieagent op elke vijf supporters, dat is heel veel."

Frankrijk-Israël wordt donderdagavond om 20.45 uur gespeeld. De Fransen bevinden zich op de tweede plaats in groep 2 met 9 punten uit vier wedstrijden. Israël wist tot op heden nog geen punt te verzamelen en bezet daardoor de laatste plaats.