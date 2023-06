‘Frank de Boer is favoriet en kan na twee jaar weer aan de slag als trainer’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 15:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:46

Frank de Boer heeft de mogelijkheid om weer aan de slag te gaan als trainer. De 53-jarige oefenmeester zit momenteel zonder club, maar ligt volgens presentatrice Hélène Hendriks op poleposition om Marcel Keizer bij Al-Jazira op te volgen. De Boer zou zelf niet onwelwillend staan tegenover een dienstverband in de Verenigde Arabische Emiraten.

Hendriks meldt op eigen titel dat De Boer dicht bij een dienstverband bij Al-Jazira is. Alleen de handtekeningen ontbreken naar verluidt nog. De Boer wordt in Abu Dhabi mogelijk de opvolger van Keizer, die formeel per 30 juni bij de club vertrekt. Al-Jazira eindigde het afgelopen seizoen als nummer vijf op het hoogste niveau van de Verenigde Arabische Emiraten.

Frank de Boer op pole position bij Al-Jazira. (Oude club Marcel Keizer) Trainer en Club willen, maar handtekening nog niet gezet. — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) June 2, 2023

De Boer begon zijn trainerscarrière bij Ajax. In Amsterdam kwam hij eind 2010 als interim-trainer aan het roer te staan, nadat voormalig hoofdtrainer Martin Jol was vertrokken. Viermaal op rij werd De Boer kampioen; in zijn laatste twee jaar eindigde hij als tweede achter PSV. Avonturen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United kwamen daarna allen vroegtijdig tot een eind. De Boers laatste trainersklus was die van bondscoach van het Nederlands elftal. Ook dat liep uit op een deceptie, na de vroege uitschakeling op het EK van 2020.

Johan Derksen liet zich donderdagavond in Vandaag Inside nog uit over de momenteel clubloze trainer. De 74-jarige analist vindt het vreemd dat hij de naam 'Frank de Boer' nergens terugleest in het rijtje mogelijke opvolgers van John Heitinga. Volgens Derksen heeft De Boer het voortreffelijk gedaan in zijn eerste periode bij Ajax en ademt de oud-verdediger het dna van de Amsterdamse club. "In Engeland en Italië heeft hij er niks van gebakken en hij kan blijkbaar niet met andere culturen omgaan. Maar bij Ajax werd hij vier keer kampioen!", aldus Derksen.