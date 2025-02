Francesco Farioli ziet na Jordan Henderson opnieuw Ajax-speler geblesseerd raken op knollenveld

Josip Sutalo is aan het begin van de tweede helft de vervanger van Daniele Rugani bij Ajax. De Italiaan liep in de eerste helft tegen Union Sint-Gillis een blessure op, speelde die helft uit, maar is nu alsnog vervangen.

In de eerste helft van de wedstrijd overstrekte Rugani zijn knie lelijk na een duel met Union-aanvaller Promise David. De centrumverdediger kwam verkeerd terecht op het knollenveld in het Koning Boudewijnstadion.

Rugani had duidelijk veel last van dat moment en leek direct gewisseld te worden, maar na een korte behandeling zette hij de wedstrijd toch voort. Nu blijkt Rugani toch niet verder te kunnen.

Het is een volgende tegenvaller voor trainer Francesco Farioli, die afgelopen week Jordan Henderson al kwijtraakte als gevolg van een slecht veld. Afgelopen zondag raakte de Engelsman geblesseerd op het veld van Fortuna Sittard.

Daardoor is Henderson niet van de partij in Brussel, waar Farioli zijn opstelling sowieso sterk heeft aangepast aan de barre omstandigheden.

Ook Wout Weghorst raakte vorige week op het veld van Fortuna geblesseerd, al leek dat niet zozeer met het veld te maken te hebben.

Met Sutalo in het veld hoopt Ajax ook in de tweede helft de nul te houden. Halverwege staat het 0-0 in Brussel.