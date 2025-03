Francesco Farioli spreekt duidelijke taal: ‘Ik geloof niet in een Ajax A en Ajax B’

Ajax-trainer Francesco Farioli laat voor de wedstrijd Ajax-AZ tegenover ESPN weten dat hij niet gelooft in een vast basiselftal. De Italiaan benadrukt dat elke speler onderdeel uitmaakt van het succes van de Amsterdammers. Ook laat hij weten dat één speler sowieso gaat invallen bij Ajax.

Farioli licht zijn keuzes toe: “Ik geloof niet in een Ajax A en Ajax B. Dit principe ligt ten grondslag aan al onze beslissingen, en elke speler levert zijn bijdrage aan ons succes,” zegt hij resoluut. “We blijven vasthouden aan ons plan en de focus is groot. Het is cruciaal dat we klaar zijn om alles te geven tegen een tegenstander die ons al twee keer problemen heeft bezorgd,” aldus de 35-jarige Italiaan.

Brian Brobbey, Josip Sutalo en Youri Baas keren na blessureleed terug in de basis. “Baas, Brobbey en Sutalo voelen zich goed, anders stonden ze niet op het veld tegen AZ. Het is altijd lastig om te herstellen met een druk speelschema. Gisteren hebben ze volledig meegetraind en ze voelden zich goed”, laat Farioli weten.

De Italiaan geeft daarna een primeur weg. “Fitz-Jim begint in de basis, maar Klaassen gaat sowieso invallen. We hebben iedereen nodig en moeten goed kijken naar de energie en kwaliteiten van de spelers”, stelt de Ajax-trainer.

Farioli wordt tot slot gevraagd naar de verbeterpunten ten opzichte van de vorige ontmoetingen met AZ. “In de vorige twee ontmoetingen deden we het goed tussen de zestienmeter gebieden. Maar we kwamen concentratie en agressieviteit tekort in de zestien. We kregen daardoor teveel doelpunten tegen en creëerden zelf te weinig kansen”, analyseert hij.

Menno Geelen heeft zondag goed nieuws gedeeld voor Ajax. De algemeen directeur ad interim liett voorafgaand aan het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ in gesprek met ESPN weten dat de Amsterdammers geen financiële problemen meer hebben. De afgelopen jaren moest er namelijk veel bezuinigd worden, onder meer door het mislopen van Champions League-voetbal.

“Financiële problemen hebben we eigenlijk niet meer”, liet Geelen weten. “We hebben wel een kredietfaciliteit, dat houdt in dat we in het rood mogen staan. Ajax staat niet rood, we hebben geen leningen en er staat nu al genoeg geld op de bank door de Europa League.”