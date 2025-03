Francesco Farioli sluit basisdebuut bij Frankfurt - Ajax niet uit: 'Hij bevalt me erg als speler'

Ajax-trainer Francesco Farioli ging woensdag op de persconferentie in op de mogelijkheden die hij heeft in zijn opstelling. Bij de Amsterdammers is het onzeker of Brian Brobbey donderdag aan de aftrap zal verschijnen tegen Eintracht Frankfurt, wat mogelijk een basisdebuut oplevert.

Het ging de afgelopen dagen veel over de inzetbaarheid van Brobbey, die afgelopen weekend uitviel in de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 zege). Het leek erop dat Brobbey niet zou kunnen spelen in Frankfurt, maar De Telegraaf bracht eerder op de dag al hoopvol nieuws over zijn inzetbaarheid.

Op de persconferentie bevestigde Farioli dat Brobbey een aanzienlijk deel van de wedstrijd kan meespelen. Op de vraag of Brobbey slechts kort kan invallen of ook kan starten, antwoordde Farioli: "Beide opties bestaan."

"Het is een situatie die we met de medische afdeling moeten evalueren." Farioli heeft met het oog op de twijfelachtige situatie van Brobbey besloten Julian Rijkhoff (20) en Don-Angelo Konadu (18) van Jong Ajax mee te nemen naar Frankfurt.

Farioli sloot niet uit dat hij met Konadu zal starten, al benadrukte de oefenmeester ook dat Bertrand Traoré in de punt van de aanval uit de voeten kan. "Alle mogelijkheden liggen op tafel. We zitten in een bepaalde situatie, die we ook op een bepaalde manier moeten benaderen."

"Konadu bevalt me erg als speler. Zijn houding, hoe hij zich toonde toen hij zich meldde bij het eerste team. Het is een speler die hard wil werken en hij heeft zijn best gedaan met zijn integratie in de groep. De impact die hij had op het spel van vorige week, was positief."

Ajax verloor met 1-2 en moet die achterstand in Duitsland zien goed te maken om de kwartfinale van de Europa League te halen. "Hij was betrokken bij een aantal interessante situaties. Het is voor iedereen moeilijk om op dit niveau te spelen, maar ik denk dat zijn benadering heel positief is geweest."

Konadu kreeg in de heenwedstrijd twintig minuten speeltijd van Farioli en had Ajax in de slotfase naast Frankfurt kunnen schieten, maar kwam een teenlengte tekort om een vrije trap van Steven Berghuis tot assist te promoveren. Konadu kwam tot op heden tweemaal in actie voor Ajax, beide keren als invaller.