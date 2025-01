Francesco Farioli meldt ‘serious injury’ bij Ajax: plannen vallen in duigen

Francesco Farioli heeft dinsdagavond een nieuw blessuregeval bij Ajax gemeld. De trainer van de Amsterdammers laat voorafgaand aan het TOTO KNVB Beker-duel met AZ weten dat Owen Wijndal een serieuze blessure heeft opgelopen.

De linkervleugelspeler viel afgelopen weekend uit in het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk. Wijndal viel vlak voor tijd uit na een harde botsing met Denilho Cleonise en hij moest direct vervangen worden.

Vlak voor tijd beging invaller Wijndal rond de middenlijn een overtreding op Cleonise. Het leverde de Ajax-verdediger een gele kaart op, maar ook een blessure. Uiteindelijk werd hij per brancard naar de kleedkamers gebracht.

Direct na afloop van die wedstrijd liet Farioli nog weten dat het enigszins mee leek te vallen, al erkende hij in gesprek met ESPN dat hij de botsing niet goed kon waarnemen.

“Wijndal lijkt oké. Maar natuurlijk is het pijnlijk, want het was een botsing van knie tegen knie. “Hij was een beetje bang op het veld dat het iets ernstigs was, want hij had veel pijn. Maar het lijkt oké. Maandag en de dagen daarna weten we hopelijk meer.”

Dinsdagavond komt Farioli dus met aanvullende informatie en de blessure blijkt niet mee te vallen. “Hij heeft een behoorlijk serieuze blessure opgelopen en hij zal de komende zes tot zeven weken niet kunnen spelen.”

Het is een fikse aderlating voor Ajax, dat Wijndal graag zou laten vertrekken. De linksback is volgens De Telegraaf één van de vier spelers, naast Benjamin Tahirovic, Chuba Akpom en Branco van den Boomen, die zeker mag vertrekken.