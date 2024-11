Francesco Farioli meldt naast Mika Godts nóg een blessure bij Ajax

Francesco Farioli heeft nog weinig duidelijkheid over de blessure van Mika Godts, zo vertelt de trainer van Ajax op de persconferentie na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen FC Twente. De aanvaller van de Amsterdammers greep naar zijn hamstring en werd nog voor rust gewisseld. Naast Godts is er nog een blessuregeval bijgekomen.

Op slag van rust van schoot het bij Godts in de hamstring. De Belgische vleugelaanvaller voelde gelijk dat het mis was en ging naar de grond. Een korte blessurebehandeling later betrad hij iets eerder dan zijn teamgenoten de catacomben.

Farioli bracht in eerste instantie geen vervanger voor Godts, daar de jongeling vlak voor het rustsignaal geblesseerd raakte. Bertrand Traoré verscheen aan de aftrap van de tweede helft, maar ook hij is niet pijnvrij uit de wedstrijd gekomen.

“Godts verliet het veld met een spierblessure. Die gaan we in de komende dagen evalueren”, zo vertelt Farioli tijdens het persmoment. Maar ook Traoré heeft problemen, in zijn knie.”

“Traoré speelde al met tape om zijn knie en na de wedstrijd had hij meer pijn. Zelfs als wij heel voorzichtig omgaan met de spelers zijn blessures onvermijdelijk.”

“Ik heb net even met Godts gesproken. Hij heeft dus een spierprobleem, maar dat onderzoeken we nu. Maandag of dinsdag zullen we meer weten. Hij zal een scan ondergaan en vanaf daar zullen we meer weten.”

“Het is inderdaad de enige echte linksbuiten de we hebben, maar daar vinden we altijd wel een oplossing voor. Akpom heeft het vandaag ook goed gedaan op die plek. Ik weet nog niet wanneer Godts terugkeert”, aldus Farioli.