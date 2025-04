Francesco Farioli is niet gediend van persoonlijke vraag tijdens persconferentie Ajax: 'Kom op'

Francesco Farioli had donderdagochtend geen zin om persoonlijke vragen te beantwoorden tijdens de persconferentie van Ajax in aanloop naar het uitduel met FC Utrecht, dat zondagmiddag wordt gespeeld.

De NOS kreeg donderdag om 11.00 uur de kans om de eerste vraag aan Farioli te stellen. “Even iets totaal anders. Het is de dag voor Goede Vrijdag en het Paasweekend. Geloof jij in God?”

“Laten we het over voetbal hebben, kom op”, antwoordde Farioli met een lach vol ongeloof. “ Daarna kreeg de Italiaan alsnog de vraag of hij het bijzonder vindt om tijdens het Paasweekend te spelen.

Farioli lijkt er weinig om te geven. “Ik weet het niet. Mijn teams hebben tijdens Pasen en Kerstmis gespeeld. Uiteindelijk is het altijd leuk om te voetballen.”

“Soms is het goed om op speciale dagen te voetballen. Voor de supporters is het leuk, maar voor ons is het niet per se bijzonder”, aldus Farioli.

De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax staat zondag, op Eerste Paasdag, om 12.15 uur op het programma. De Amsterdammers verdedigen een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV.

Na het uitduel met Utrecht heeft Ajax nog vier wedstrijden voor de boeg. De regerend landskampioen speelt dan nog tegen Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen, FC Groningen en FC Twente.