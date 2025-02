Francesco Farioli heeft gemengde gevoelens na Europa League-zege Ajax: ‘Ik was hier vooraf al bang voor’

Francesco Farioli is erg tevreden over de prestatie van zijn ploeg in de tussenronde van de Europa League. De trainer van Ajax zag hoe zijn team met 0-2 te sterk was op bezoek bij Union Sint-Gillis, waardoor een plek in de achtste finales al dichtbij is. Toch zag de Italiaanse coach angst werkelijkheid worden.

De Amsterdammers waren dankzij treffers van Christian Rasmussen en uitblinker Jorthy Mokio met 0-2 te sterk voor Union Sint-Gillis. De return in de Johan Cruijff ArenA vindt volgende week donderdag plaats.

“Het optreden van de spelers was briljant, ondanks dat het veld niet was zoals je hoopt dat het is”, zo begint Farioli voor de camera van Ziggo Sport. “We waren kwalitatief erg sterk.”

“De eerste goal, maar ook vele andere acties, ontstonden door goede combinaties. Op een lastig veld tegen een lastige tegenstander zo spelen, is erg knap. Ik ben blij voor iedereen en we moeten vooral het teamoptreden bejubelen.”

Toch was er ook een punt van zorg voor Farioli. “Rugani won in de eerste helft al zijn duels, maar helaas moest ik hem in de rust wisselen vanwege een fysiek ongemak. Daar was ik voorafgaand aan de wedstrijd al bang voor.”

In de 29ste speelminuut bleef Rugani na een duel met Promise David zitten op het veld. Na een korte behandeling kon hij doorspelen, maar na de rust bleek de verdediger niet meer verder te kunnen.

Over de ernst van de blessure van Rugani kon Farioli nog niets kwijt. Het is dan ook onduidelijk of hij voor de wedstrijd tegen Heracles van zondag en de return volgende week donderdag inzetbaar is.