Francesco Farioli geeft zowel Steven Berghuis als Kian Fitz-Jim basisplek bij Ajax tegen Real Sociedad

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft bekendgemaakt welke elf spelers hij het veld opstuurt voor het duel met Real Sociedad. Brian Brobbey staat in de punt van de aanval en ook Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim verschijnen aan de aftrap. De Europa League-wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer begint onder de lat in het Anoeta, waar de Amsterdamse verdediging weinig verrassend bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Door het ontbreken van Kenneth Taylor (geschorst) en Davy Klaassen (niet speelgerechtigd) mogen Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis opdraven op het middenveld, waar zij aanvoerder Jordan Henderson vergezellen.

Wout Weghorst is wegens ziekte niet meegereisd naar San Sebastián, waardoor de keuze voor de spitspositie voor de verandering een keer eenvoudig was: Brian Brobbey. Chuba Akpom mag het bij afwezigheid van Mika Godts vanaf links laten zien, terwijl Bertrand Traoré op rechts geposteerd staat.

Farioli uitte op de persconferentie zijn bewondering voor Sociedad, dat tot dusver teleurstelt in de Europa League met vier punten uit evenveel duels. "In de laatste jaren zijn ze enorm gegroeid. Ze strijden jaarlijks voor een plek bij de top 4 in Spanje. Daarom verdienen ze respect en aandacht.”

“De connectie tussen de coach (Imanol Alguacil, red.), spelers en club is heel sterk.” Ajax doet het met tien punten uit vier duels uitstekend in Europees verband. “Nu treffen we een zeer sterk aangeschreven tegenstander, echt een topploeg, en moeten we alles in het werk stellen om goed voorbereid aan de wedstrijd te beginnen”, aldus Farioli.

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Muñoz; Kubo, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, Susic, Becker.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Berghuis; Traoré, Brobbey, Akpom.