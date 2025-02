De Telegraaf noemt clausule van Mislintat als reden waarom Farioli jeugdspelers niet gebruikte

Mike Verweij heeft in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, onthuld waarom Ajax-trainer Francesco Farioli nu pas de kans geeft aan jonge spelers. De journalist stelt dat dat allemaal te maken heeft met voormalig technisch directeur Sven Mislintat.

Jorthy Mokio mocht vorig weekend in het uitduel met Fortuna Sittard (0-2 winst) zijn basisdebuut maken namens de Amsterdamse club. Het weekend daarop maakten Rayane Bounida en Sean Steur hun debuut in de Johan Cruijff ArenA tegen Heracles (4-0 winst).

Lang kreeg de Italiaanse oefenmeester kritiek omdat hij de Ajax-jeugd niet genoeg zou gebruiken. Farioli kon daar echter zelf niet zo heel veel aandoen, weet Verweij maandagmiddag te onthullen.

“Nu heeft hij eindelijk oog voor de jeugd, maar dat houdt ook verband met het feit dat hij last heeft van de erfenis van Mislintat”, begint de Ajax-watcher zijn betoog.

“Bij heel veel spelers die hij heeft gekocht stond in hun contract dat ze per se deel uit moesten maken van de eerste selectie”, gaat Verweij vervolgens verder. “Er was dus weinig plaats in de selectie van Ajax.”

Afgelopen winter wist technisch directeur Alex Kroes een heleboel spelers van Mislintat te lozen. Benjamin Tahirovic werd voor iets minder dan drie miljoen euro verkocht aan Brøndby IF en Chuba Akpom verkaste op huurbasis naar LOSC Lille.

Sivert Mannsverk werd verhuurd aan Cardiff City, terwijl Diant Ramaj voor vijf miljoen euro naar Borussia Dortmund vertrok. Gáston Ávila trok op zijn beurt op huurbasis naar Fortaleza.