Francesco Farioli gaat in op vraag of hij bij Ajax 'een citroen aan het uitknijpen is'

Francesco Farioli weet maar al te goed dat het drukke speelschema soms een zware wissel trekt op de selectie van Ajax. De hoofdtrainer van de Amsterdammers vindt het in dat kader niet heel gek dat zijn team de laatste paar weken vaker in verdedigende problemen komt, zeker tegen de betere clubs in de Eredivisie.

''Er zijn nog vijf wedstrijden te gaan. Voelt het een beetje alsof je bij Ajax een citroen aan het uitknijpen bent?'', wil verslaggever Jan Joost van Gangelen van ESPN weten van Farioli.

''Ja, absoluut'', zo beaamt de Italiaanse trainer van Ajax. ''En de citroen is een beetje droger dan een aantal weken geleden. En misschien ook minder van smaak. Als we maar zorgen dat we het sap eruit krijgen.''

''Maar we moeten gewoon hard blijven werken en de moeilijkheden die daarbij horen onder ogen zien'', geeft Farioli mee aan zijn spelersgroep. ''Met gepaste trots en het verlangen om competitief te blijven zijn.''

Van Gangelen werpt daarna op dat Ajax in de laatste vijf duels maar liefst dertig schoten op doel incasseerde, veel meer als in de periode daarvoor. ''Dat zijn we ook niet gewend. In sommige wedstrijden kregen we helemaal geen schoten op doel te verwerken. Dat willen we ook zo snel mogelijk weer terugkrijgen'', aldus de strijdvaardige Ajax-coach.

''Maar in de laatste zes wedstrijden stonden we onder meer tegenover Feyenoord, PSV en FC Utrecht. En vandaag dan AZ, ook een goed elftal. Dus is het ook normaal dat er meer druk is op onze verdediging. Je kunt niet altijd top zijn, soms bezorgen tegenstanders je problemen. Je moet als team dan ook kunnen lijden'', maakt Farioli zich niet al te veel zorgen over zijn defensie.

Farioli kiest zondag tegen AZ andermaal voor Steven Berghuis als rechtsbuiten, in plaats van Bernard Traoré. Wout Weghorst krijgt de voorkeur boven Brian Brobbey in de spitspositie en op het middenveld is Branco van den Boomen de vervanger van Jordan Henderson.