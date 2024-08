Trainer Francesco Farioli gaat in op vraag of Brian Brobbey Ajax trouw blijft deze zomer

Francesco Farioli is blij dat Brian Brobbey weer op het trainingsveld staat bij Ajax. Volgens de Italiaanse trainer in Nederlandse dienst brengt de aanvaller een hoop positiviteit met zich mee. Brobbey sloot vorige week aan bij Ajax na een break van enkele weken vanwege zijn deelname aan het EK.

"Hij is een speciale jongen. Hij heeft positieve vibes", is Farioli in gesprek met ESPN bijzonder complimenteus richting Brobbey. De Ajax-trainer is dus tevreden over de spits, al is nog niet met zekerheid te zeggen dat Brobbey donderdag aantreedt tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League.

"Ik kijk er naar uit om hem honderd procent fit te hebben, maar dat zal nog even duren", houdt Farioli een slag om de arm. De oefenmeester weet overigens ook nog niet of Steven Bergwijn, die eveneens op het EK uitkwam, klaar is voor een basisplaats tegen Panathinaikos.

"Er is een mogelijkheid dat hij en Bergwijn kunnen spelen tegen Panathinaikos", laat Farioli zich niet in de kaarten kijken. De trainer verwacht overigens niet dat Brobbey Ajax in de slotfase van de transferperiode verlaat. "Hij is een sleutelspeler om ons seizoen succesvol te maken. Dus of hij blijft? Dat denk ik wel."

Loting

Farioli gaat op de Open Dag tevens in op het Europese tweeluik met Panathinaikos. "Het is een sterke tegenstander. Het gaat een moeilijke wedstrijd worden, in een bijzondere atmosfeer." Ajax speelt donderdag eerst op Griekse bodem. Een week later is de return in Amsterdam.

"Ik ken een paar van hun spelers, het is een goed team. Daarna moeten we het in de eigen ArenA zien af te maken." Mocht Ajax Panathinaikos uitschakelen, dan wacht in de play-offs een tweeluik met het Poolse Jagiellonia Bialystok of FK Bodø/Glimt uit Noorwegen.

Farioli weigert echter om zich rijk te rekenen en focust zich voorlopig alleen op de dubbele confrontatie met Panathinaikos. "Ik heb de meerdere opties gezien, maar wil me nu vooral focussen op de eerstvolgende wedstrijd."

