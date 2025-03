Francesco Farioli lijkt meer te weten over terugkeer van Dusan Tadic bij Ajax: 'Volgens mij...'

Francesco Farioli is op het clubkanaal van Ajax ingegaan op een mogelijke terugkeer van Dusan Tadic in de zomer. De oefenmeester van de Amsterdammers is lovend over de 36-jarige Serviër van Fenerbahçe, maar vindt het niet netjes om te speculeren over spelers van andere clubs. Wel zegt Farioli dat Ajax er altijd voor openstaat om ‘mogelijkheden’ te verkennen.

Enkele weken geleden meldden veel Turkse media dat Tadic na dit seizoen terugkeert bij Ajax. Dat nieuws werd later door verschillende media in Nederland ontkracht.

De Serviër beschikt over een aflopend contract bij Fenerbahçe en is dus gratis op te pikken voor de Amsterdamse ploeg.

Farioli wordt tijdens een vragenvuurtje geconfronteerd met het nieuws over Tadic. “Dusan is absoluut een geweldige speler. Hij is bijzonder voor Ajax”, begint de trainer.

“Volgens mij staat de club altijd open voor het verkennen van mogelijkheden. Maar hij staat onder contract bij Fenerbahçe. Speculeren over spelers van andere clubs is nooit netjes”, aldus Farioli.

Tadic beleefde grote successen met Ajax tussen 2018 en 2023. De Serviër won drie landstitels, twee KNVB Bekers en één Johan Cruijff Schaal met de Amsterdammers.

De 111-voudig international van Servië heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dolgraag terugkeert bij Ajax, in welke rol dan ook. Eind december vertelde hij dat hij het doel heeft om ooit hoofdtrainer van de Amsterdammers te worden.