Francesco Farioli deelt in interview nabeschouwing Ajax leuke anekdote over Remko Pasveer

Francesco Farioli is begrijpelijkerwijs blij dat Ajax zich donderdagavond ten koste van Panathinaikos heeft weten te plaatsen voor de play-offs van de Europa League. Na een zinderende penaltyserie trokken de Amsterdammers met 13-12 aan het langste eind. Farioli heeft na afloop lovende woorden over voor zijn doelman Remko Pasveer.

“Het was een wedstrijd vol emoties”, zegt Farioli opgelucht bij Ziggo Sport. “We kunnen niet zeggen dat we niet alles hebben gegeven. Het was een van de langste penaltyseries ooit.”

“Ik wil één ding tegen de spelers zeggen: als je iets kan vieren, dan is het wel dat je zo’n wedstrijd, waarin je twee keer op de paal schiet en ik weet niet hoeveel kansen creëert, hebt gewonnen.”

Farioli laat weten dat hij het niet meer hield van de spanning bij de laatste vier strafschoppen. “Ik zag de spirit en het verlangen bij de laatste strafschoppen. Er is een foto waarop we allemaal samen staan. De jongens hebben alles gegeven.”

De Italiaanse oefenmeester deelt een compliment uit aan Pasveer, waarmee hij voor de wedstrijd een onderonsje had. “Remko heeft een stukje van zichzelf gegeven aan de manier waarop hij keept. Hij verdient een speciale avond als deze. We hadden voor de wedstrijd nog een moment waarop we moesten lachen.”

“Hij zei: ‘Van de cleansheets hangen geen foto’s, laat ik iets doen waardoor die er wel van mij komt te hangen. Die foto verdient hij nu zeker.” Pasveer groeide uit tot held aan Amsterdamse zijde door in totaal liefst vijf strafschoppen te keren.

In de ogen van Farioli is Ajax uiteindelijk de terechte winnaar. “We hadden totale dominantie. We hadden er drie of vier kunnen maken, hun keeper was de man van de wedstrijd. Maar dit is hoe het is, het heeft lang geduurd, maar we hebben een goede prestatie geleverd voor de club. Het geeft ons ademruimte en extra waarde. Maar ook voor de jongens, ik vroeg ze alles te geven en dat hebben ze zeker gedaan.”