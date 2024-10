Fraaie prijs lonkt voor Arne Slot nu Liverpool bovenaan staat in de Premier League

Arne Slot is wederom genomineerd in de categorie Manager van de Maand, zo is donderdag duidelijk geworden. De manager van koploper Liverpool was in augustus ook al genomineerd, maar greep toen mis.

De ereprijs ging aan het begin van het nieuwe Premier League-seizoen naar Fabian Hürzeler, sinds afgelopen zomer manager van Brighton & Hove Albion. Slot krijgt dankzij de goede prestaties van Liverpool nu dus een nieuwe kans.

De maand september was overwegend succesvol voor Liverpool in competitieverband. Manchester United werd met 0-3 verslagen op Old Trafford, en ook Bournemouth (3-0) en Wolverhampton Wandererers (1-2) werden aan de zegekar gebonden.

Het enige smetje op september was de enigszins verrassende nederlaag op eigen veld tegen Nottingham Forest (0-1). Het was overigens de eerste keer sinds 1969 dat Forest Anfield verliet met een overwinning.

Ondanks de enige nederlaag in de Premier League tot dusver staat Liverpool bovenaan, met vijftien punten uit zes wedstrijden. Regerend landskampioen Manchester City en Arsenal volgen the Reds op een punt.

Slot moet het bij de uitverkiezing voor de maand september opnemen tegen Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Enzo Maresca (Chelsea) en Marco Silva (Fulham).

Mocht Slot worden verkozen, dan is hij de eerste Nederlandse manager sinds november 2023 die in de prijzen valt. Destijds ging de eer naar Erik ten Hag. De manager van Manchester United veroverde de prijs in totaal drie keer.