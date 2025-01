Foto's: Ajax-aanvoerder Jordan Henderson doet aankoop van maar liefst 5,5 miljoen euro

Foto's: Jordan Henderson doet aankoop van maar liefst 5,5 miljoen euro

Jordan Henderson is eigenaar geworden van een enorme villa in Blaricum, zo meldt Bekende Buren. De 34-jarige aanvoerder van Ajax heeft 5,5 miljoen euro neergeteld voor het stulpje in 't Gooi.

De villa beschikt over een woonoppervlakte van 476 vierkante meter en omvat in totaal tien kamers, waaronder zeven slaapkamers en vier badkamers. De keuken is volgens de makelaar van hoge kwaliteit en uitgerust met alle mogelijke inbouwapparatuur. De enorme achtertuin is maar liefst 3.000 vierkante meter groot.

Er rust geen hypotheek op de woning. Henderson heeft de villa dus uit eigen middelen gefinancierd.

Henderson gaat er samenwonen met zijn vrouw Rebecca, met wie hij in 2017 trouwde, en hun dochter Elexa.

Henderson heeft bij Ajax een contract tot medio 2026.