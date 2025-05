Fortuna Sittard neemt ongeacht eindstand Eredivisie niet deel aan play-offs Europees voetbal

Fortuna Sittard gaat komend seizoen niet Europa in. Aangezien de Limburgers momenteel negende staan in de Eredivisie hebben zij virtueel recht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal, maar Fortuna gaat ongeacht de eindklassering niet meedoen aan het toetje aan het einde van de campagne. Dat heeft alles te maken met de UEFA-regels.

De club van trainer Danny Buijs beschikt namelijk niet over een UEFA-licentie voor het komende seizoen, zo schrijft het dinsdagochtend op de eigen clubsite. "Fortuna heeft op 8 april 2025 - de uiterste aanvraagdatum - geen UEFA-licentie kunnen aanvragen."

"Op dat moment voldeed de club niet aan alle vereisten, waaronder het aanleveren van een externe accountantsverklaring conform de UEFA-regels", legt Fortuna uit. "Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten."

Algemeen directeur Martijn Kerks is teleurgesteld, maar ziet geen andere oplossing. "We hadden de sportieve prestaties op het veld graag verzilverd met deelname aan de play-offs."

"We strijden tot de laatste dag mee om een plek in het linkerrijtje en gaan volgend seizoen alweer het achtste opeenvolgende jaar de Eredivisie in. Dit is het resultaat van hard werken en toewijding van iedereen binnen de organisatie - spelers, staf, medewerkers, supporters en partners."

Desalniettemin overheerst de beteuterdheid. "Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen. We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe eredivisieseizoen en ondertussen verder aan het bouwen aan de toekomstbestendigheid van de club. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen", besluit Merks.

Het uitsluiten van Fortuna betekent mogelijk goed nieuws voor de andere clubs die kans maken op deelname aan de play-offs: sc Heerenveen, Sparta Rotterdam, FC Groningen, Heracles en PEC Zwolle. Als Fortuna op een play-offplek eindigt, schuift het ticket vermoedelijk door.