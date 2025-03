Forensisch team onthult daadwerkelijke doodsoorzaak Diego Maradona: artsen riskeren 25 jaar cel

De artsen die Diego Maradona hebben behandeld voor zijn overlijden moeten vrezen voor een lange celstraf. In Argentinië is de rechtszaak gestart tegen het medische team dat verantwoordelijk was voor het welzijn van Maradona. Bovendien wordt nu duidelijk dat de Argentijnse volksheld minimaal twaalf uur lang veel pijn heeft geleden.

Lijkschouwers hebben verklaard dat Maradona voor zijn dood op 25 november 2020 erg moest lijden. Hij is volgens forensisch experts uiteindelijk overleden aan de gevolgen van een hartspierziekte en een longoedeem. Vocht stapelde zich dagenlang op in zijn hart, longen en in de buik.

Carlos Mauricio Cassinelli en Federico Corasaniti, de medici die de autopsie uitvoerden in het mortuarium San Fernando in Buenos Aires, verzekeren dat Maradona onnodig veel pijn heeft gehad.

De verklaring van Cassinelli zou haaks staan op de verklaring van het medische team dat Maradona behandelde vlak voor zijn dood. Bovendien zou een arts hebben geprobeerd te voorkomen dat Cassinelli zijn verklaring voor de rechter zou afleggen.

“Het hart was volledig bedekt met vet en bloedklonters, wat duidt op doodsangst”, heeft Cassinelli verklaard. “Deze patiënt heeft dagenlang vocht vastgehouden, zijn dood was niet plotseling. Elke arts die een patiënt onderzoekt, zou het hebben gevonden.”

Neuroloog Leopoldo Luque, een van de zeven artsen die Maradona behandelde, had juist verklaard dat de dood compleet ‘onverwacht’ en tijdens zijn slaap. Hij zegt ‘geen tijd te hebben gehad’ om te reageren op de snelle achteruitgang van de medische toestand van Maradona.

De artsen ontkennen alle beschuldigingen van getuigen en de forensisch experts. De uitspraak van de rechtszaak volgt in juni en het medische team van Maradona riskeert een celstraf van liefst 25 jaar wegens nalatigheid en dood door schuld.