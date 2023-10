Flinke straf voor 2 relschoppers rond Ajax - Feyenoord: ‘Ik ben er klaar mee!’

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 23:31

Twee jongemannen die betrokken waren bij de rellen rond de wedstrijd Ajax - Feyenoord hebben vrijdag een celstraf opgelegd gekregen. De voetbalaanhangers moeten respectievelijk één en drie maand(en) onvoorwaardelijk de cel in. "Als rechters zijn we hier echt klaar mee", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van politierechter Ronny van de Water.

Het liep op zondag 27 september compleet uit de hand rond de Johan Cruijff ArenA. Nadat de wedstrijd vanwege tweemaal vuurwerk op het veld gestaakt was en de fans van Ajax naar buiten geleid werden, ontstonden rond het stadion hevige rellen.

Supporters van Ajax openden de aanval op de hoofdingang van het stadion, die het uiteindelijk begaf onder het geweld. De ME moest hard optreden met politiepaarden en traangas om de orde te herstellen.

De twee veroordeelde relschoppers, een negentienjarige man uit Staphorst en een twintigjarige uit Creil, hebben die zondag stenen gegooid naar de politie, zo is door middel van camerabeelden vastgesteld. Tegen het duo was een hogere straf geëist van vier maanden onvoorwaardelijke celstraf plus nog eens twee voorwaardelijk.

Het tweetal had geen strafblad. De rechter kwam uiteindelijk met een iets lagere straf, maar benadrukt dat die alsnog hoger uitpakt dan eerder bij vergelijkbare gevallen. "Wij willen dat het een keer gaat stoppen, en vragen ons af of we niet te soft zijn geweest in het verleden in zaken als deze", aldus de politierechter.

De maatschappij ondervindt veel hinder van dit soort voetbalrellen, zo stelt de rechter. "Wat het allemaal niet kost aan politiemensen, terwijl de politie veel meer nodig is voor veel nuttigere dingen. Andere zaken blijven liggen, omdat agenten veel te veel moeten worden ingezet bij dit soort rellen."

De jongeman uit Creil hoeft slechts één maand de cel in, de relschopper uit Staphorst moet drie maanden zitten. Dat heeft ermee te maken dat eerstgenoemde ‘van meet af aan verantwoordelijkheid heeft genomen’. Hij geeft toe stenen te hebben gegooid, terwijl de man uit Staphorst ontkent dat hij degene is op de beelden. "Maar ik twijfel er geen seconde over dat u het bent op de beelden", zei de rechter.