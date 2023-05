Flets Paris Saint-Germain kampioen na bevlieging van Mbappé en Messi

Zaterdag, 27 mei 2023 om 22:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:02

Paris Saint-Germain is zaterdagavond voor de elfde keer kampioen van Frankrijk geworden. De equipe van trainer Christophe Galtier speelde ongeïnspireerd tegen Strasbourg, maar het 1-1 gelijkspel was voldoende voor de landstitel. Lionel Messi brak na rust de ban, waarna Kevin Gameiro namens de thuisploeg een punt uit het vuur sleepte. PSG kan de titel op 3 juni in het Parc des Princes met de fans vieren tijdens de slotwedstrijd tegen Clermont Foot.

PSG had voor het kampioensduel te kampen met een groot aantal blessures, terwijl Achraf Hakimi de wedstrijd tegen Strasbourg aan zich voorbij moest laten gaan wegens een schorsing. Messi en Mbappé vormde een aanvalsduo. Galtier had daarnaast een verrassende basisplaats in petto voor de achttienjarige linksback El Chadaille Bitshiabu. De jonge verdediger ging na een klein kwartier spelen bijna hopeloos in de fout met een te korte terugspeelbal op Gianluigi Donnarumma.

MESSI DOET HET ?? De kleine Argentijn zet zijn ploeg in de kampioenswedstrijd op voorsprong: 0-1 ??#ZiggoSport #Ligue1 #RCSAPSG pic.twitter.com/VN2DGX2SY5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 27, 2023

Habib Diallo, die dit seizoen al goed was voor twintig competitietreffers, omspeelde de Italiaanse sluitpost maar zag dat de hoek vervolgens net te lastig was om doel te treffen. PSG speelde zeer flets en wist voor rust nauwelijks kansen te creëren. Strasbourg liet zich daartegenover juist wel enkele keren gelden via topscorer Diallo. De Senegalees was in de 38ste minuut nog het dichtst bij de openingstreffer. Hij kwam tot een fraai afstandsschot, dat op de buitenkant van de paal belandde.

Ook in het tweede bedrijf was de motivatie van les Parisiens ver te zoeken. De bezoekers voetbalden plichtmatig in de wetenschap dat een gelijkspel ook voldoende was om zich tot landskampioen te kronen. Dankzij een zeldzame bevlieging van Mbappé en Messi. De Argentijnse sterspeler werd met een ragfijne pass door zijn ploeggenoot gevonden en rondde vervolgens in de lange hoek af: 0-1. Gameiro stelde in de slotfase nog een punt voor Strasbourg veilig, waarmee de ploeg zich definitief verzekerde van lijfsbehoud.

496 - Goals in the history of the Top five European leagues: ??Lionel Messi - 496?? ??Cristiano Ronaldo - 495 ??Jimmy Greaves - 366 Legend. #RCSAPSG pic.twitter.com/gkERYDuTNv — OptaJean (@OptaJean) May 27, 2023