Wout Weghorst bereidt zich op geheel eigen wijze voor op de topper tegen PSV, zo blijkt uit beelden die ESPN deelt op social media. De spits van Ajax, die zaterdag op de bank begint, werd voorafgaand aan de wedstrijd gefilmd op de reservebank van de Amsterdammers.

Weghorst zit eerst in gedachten verzonken op het hoekje van de reservebank. De 32-jarige centrumspits leest vervolgens uit een boek. Het filmpje gaat razendsnel rond op X.

Jan Joost van Gangelen denkt dat Weghorst de bijbel bij zich heeft. Kenneth Perez vindt de aanvaller van Ajax een aandachtszoeker. "Heeft hij genoeg aandacht?", aldus de analist van ESPN. "Je kan ook binnen lezen."

Weghorst startte afgelopen woensdag tegen Feyenoord (0-2 winst) in de basis, maar moet zijn plek in de punt van de aanval tegen PSV aan Brian Brobbey laten. Weghorst staat op vier goals en één assist in negen officiële duels voor Ajax.