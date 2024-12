FIFA maakt winnaar van Puskás Award bekend: doelpunt viel níet dit kalenderjaar

De winnaar van de Puskás Award van 2024 is bekend. Een verrassing mag het niet heten, maar met zijn spectaculaire omhaal legt Alejandro Garnacho, aanvaller van Manchester United, beslag op de prestigieuze prijs.

De Puskás Award wordt al jaar en dag uitgereikt door de wereldvoetbalorganisatie als beloning voor de mooiste treffer van een bepaalde periode. Garnacho vierde zijn treffer op 26 november 2023, tijdens het duel tussen the Mancunians en Everton.

Dat deze treffer - ondanks het feit dat hij vorig kalenderjaar werd gemaakt - nu toch uitgeroepen is als winnaar van de Puskás Award, is omdat de prijs werd uitgereikt op basis van het mooiste doelpunten in de periode tussen 21 augustus 2023 en 10 augustus 2024.

Het gebeurde al in de derde minuut van de wedstrijd. Een hoge voorzet van Dalot eindigde net achter de jonge vleugelaanvaller, die niet twijfelde en een werkelijk fenomenale omhaal inzette. De bal zeilde prachtig achter doelman Jordan Pickford.

Die wedstrijd eindigde overigens in een 0-3 overwinning voor de ploeg van de inmiddels ontslagen Erik ten Hag. De goal zal Manchester United-fans doen denken aan een ander legendarisch doelpunt.

Toen schoot Wayne Rooney in het seizoen 2010/11 met een omhaal van vergelijkbare schoonheid raak tegen Manchester City, waardoor the Mancunians de stadsderby winnend besloten.

De beeldschone treffer doet daarnaast denken aan de omhaal van Cristiano Ronaldo namens Real Madrid tegen Juventus, in de kwartfinale van de Champions League van het seizoen 2017/18.

De andere tien genomineerden waren Hassan Al Haydos (namens Qatar), Terry Antonis (Melbourne City), Yassine Benzia (Algerije), Walter Bou (Lánus), Michaell Chirinos (Honduras), Federico Dimarco (Inter), Mohammed Kudus (West Ham United), Denis Omedi (Katari), Paul Onuachu (Trabzonspor) en Jaden Philogene (Hull City).

Ex-Ajacied Kudus grijpt dus net naast de prestigieuze prijs. Zijn fantastische slalomdoelpunt - een solo over ruim tachtig meter - tegen SC Freiburg was niet genoeg om Garnacho van de trofee te beroven.