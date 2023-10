Feyenoorder liket reactie: ‘Als Arne nu niet meekeek weet ik het ook niet meer’

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 07:45

Als het aan Antoni Milambo ligt, krijgt hij snel een nieuwe kans in de hoofdmacht van Feyenoord. Dat laat de achttienjarige middenvelder blijken uit een aantal likes op Instagram. Milambo, die al jaren bekend staat als een van de grootste talenten in de opleiding van de Rotterdammers, zat dit seizoen pas één keer op de bank bij het eerste elftal.

Ondertussen laat de geboren Rotterdammer zich wekelijks zien in Feyenoord Onder 21 en het Youth League-elftal van de regerend landskampioen. In de gewonnen wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Atlético Madrid (1-2) liet Milambo woensdag nog een treffer noteren. In de commentsectie onder zijn foto op Instagram heerst een duidelijke mening: Milambo moet de kans krijgen in Feyenoord 1.

“Als Arne nu niet meekeek weet ik het ook niet meer”, valt te lezen in een reactie, die is geliked door Milambo zelf. Een ander reageert door te stellen dat de jeugdinternational om 18:45 uur zou moeten spelen, het aanvangstijdstip van het Champions League-duel tussen Atlético en Feyenoord. Ook teamgenoot Mike Kleijn doet zijn zegje. “Wordt tijd voor 1”, aldus het talent, dat zelf beschikt over een aflopend contract.

Tot dusver speelde Milambo, die in 2021 onder Arne Slot de jongste Feyenoorder ooit werd, vijf officiële duels in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Aan het eind van vorig seizoen leek de aanvallende middenvelder volledig aan te haken bij Feyenoord, maar dit seizoen komt hij tot dusver amper in Slots plannen voor.

Milambo ligt in De Kuip nog tot medio 2025 vast. 1908.nl meldde afgelopen zomer dat Feyenoord keek naar de mogelijkheid om de jongeling te verhuren, maar uiteindelijk bleef hij gewoon in Rotterdam-Zuid. Volgens Transfermarkt is Milambo nu al 1 miljoen euro waard, waarmee hij veruit de hoogste marktwaarde vertegenwoordigt van alle spelers uit Jong Feyenoord.