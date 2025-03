Feyenoorder Ivanusec uitgelachen om gênante actie: 'Hij zet zich een beetje voor gek'

Luka Ivanusec zit in een lastige fase bij Feyenoord, maar kreeg zaterdag tegen NEC de kans om zich vanaf het startsignaal te laten zien. De Kroaat maakte in de eerste helft een nogal onhandige actie, die tot hoongelach leidt in het ESPN-programma De Eretribune.

Ivanusec stond in de 22ste minuut van de wedstrijd met de bal aan de voet nabij de hoekvlag en probeerde ploeggenoot Givairo Read aan te spelen. Ivanusec probeerde bal achter zijn standbeen langs te spelen, maar de rabona van de nummer 10 van Feyenoord faalde jammerlijk.

Ploeggenoten Anis Hadj Moussa en Read reageerden zichtbaar gefrustreerd op de mislukte actie van Ivanusec.

In de rust komt het moment ter sprake bij De Eretribune. "Dat je dit durft, is al wat", aldus Mario Been. "Dan moet het wel goed gaan, anders zet je jezelf een beetje voor gek als je al niet lekker in je vel zit.

"Houd het simpel en tik dat balletje gewoon terug. Het ziet er heel vreemd uit. Bewonderenswaardig dat hij het durft", aldus Been. Het publiek in de studio lacht Ivanusec uit bij het zien van de beelden.