Feyenoord zonder Santiago Gimenez tegen Sparta Rotterdam

Feyenoord moet het zondagavond tegen Sparta Rotterdam stellen zonder Santiago Gimenez, zo meldt Rijnmond. De clubtopscorer van de Rotterdammers heeft een lichte blessure opgelopen en lijkt de Europa League-wedstrijd van komende donderdag tegen AS Roma wél te kunnen halen.

Gimenez is met negentien goals in twintig Eredivisie-duels de absolute clubtopscorer bij Feyenoord dit seizoen. Toch was de Mexicaan de laatste weken een stuk minder op schot dan in de beginfase van het seizoen.

Bij Feyenoord zal Ayase Ueda normaal gesproken in de spits spelen tegen Sparta. De aanvaller was de afgelopen weken met Japan actief op de Azië Cup. Ueda maakte in totaal vier doelpunten op het toernooi.

In de kwartfinale van de Azië Cup bleek Iran met 2-1 te sterk voor het Japan van Ueda. Alireza Jahanbakhsh maakte met een penalty diep in blessuretijd van de tweede helft het winnende doelpunt.

Ook Jahanbakhsh is zondag weer terug bij Feyenoord en zou als rechtsbuiten kunnen starten in plaats van Bart Nieuwkoop, die daar midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen AZ (2-0 winst) startte.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta begint zondag om 20:00 uur in De Kuip.

