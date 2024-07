Feyenoord wordt gedeclasseerd door Benfica: 4-0 achterstand na achttien minuten

Feyenoord is de wedstrijd om de Eusébio Cup tegen Benfica op dramatische wijze van start gegaan. De Rotterdammers kijken na achttien minuten spelen al tegen een 4-0 (!) achterstand aan.

De eerste treffer van Benfica kwam van de voet van Gianluca Prestianni. De Argentijn, die eerder deze zomer in verband werd gebracht met PSV en Ajax, krulde de bal op fraaie wijze achter Feyenoord-goalie Justin Bijlow.

Het ging vervolgens heel hard. Voormalig AZ-topscorer Vangelis Pavlidis wist binnen enkele minuten tweemaal te profiteren van de slordige opbouw bij Feyenoord. Allereerst maakte de Griek de 2-0, door een teruggetrokken pass van João Mario tot assist te promoveren.

??? O ???????????????? de Pavlidis a fazer o 2-0! #EusébioCup pic.twitter.com/h4uCvNypv6 — SL Benfica (@SLBenfica) July 28, 2024

Nog voor het kwartier stond het 3-0. Een voorzet van zomeraankoop Jan-Niklas Beste belandde via Neraysho Kasanwirjo voor de voeten van Pavlidis, die van dichtbij niet meer kon missen.

In de achttiende minuut maakte Benfica er 4-0 van. Beste ontfermde zich over een vrije trap, die via de onfortuinlijke Anis Hadj Moussa achter Bijlow tegen de touwen vloog.

