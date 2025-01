Feyenoord wint ook niet van Willem II en kan vierde plek verliezen aan FC Twente

Feyenoord heeft wederom niet weten te winnen in de Eredivisie. De ploeg van Brian Priske kwam nog wel op voorsprong bij Willem II, maar gaf deze in het laatste kwartier weg: 1-1. Door het gelijke spel blijft aansluiting met de topdrie uit en kan FC Twente de ploeg zondag voorbij. Daarvoor moeten de Tukkers in Breda wel afrekenen met NAC.

Priske kreeg de eerste domper al voor de aftrap te werken. Dávid Hancko viel tijdens de warming-up namelijk geblesseerd uit en zodoende kon de Slowaakse verdediger niet aan de aftrap verschijnen. Thomas Beelen was zijn vervanger.

De beginfase was sterk van de Rotterdammers. Met een overvloed aan balbezit wist de ploeg van Priske echter geen grote kansen klaar te spelen in de eerste tien minuten. Anis Hadj-Moussa noteerde de eerste echte kans van de wedstrijd.

De Algerijnse vleugelaanvaller haalde uit van afstand en dwong Thomas Didillion-Hödl tot de eerste goede redding van de wedstrijd. Antoni Milambo zag een afstandspoging vervolgens naast vliegen.

Na ruim een halfuur dacht Calvin Stengs Feyenoord op voorsprong te schieten, maar omdat Paixão in aanloop naar het doelpunt buitenspel had gestaan. Op slag van rust was het echter alsnog raak voor de Rotterdammers.

Paixão brak de ban. De flankspeler, die onlangs zijn krabbel zette onder een nieuwe verbintenis, kreeg de bal voor zijn voeten en shoot knap raak. Diezelfde aanvaller kreeg na rust ook de eerste grote kans op de tweede treffer, maar een uitgestoken been van Didillion-Hödl.

Ook uit een corner werd Feyenoord gevaarlijk, maar de Tilburgers wisten de bal van de lijn te werken. Met nog een kwartier te gaan kwam de thuisploeg plots langszij. Jesse Bosch pegelde een afgelegen bal heerlijk in de kruising; 1-1.

Een tweede voorsprong kwam er niet meer voor Feyenoord, waardoor de Rotterdammers één puntje extra verzamelen. Met 36 punten staat Feyenoord nog steeds op de vierde plek, maar FC Twente kan de ploeg - bij een uitzege bij NAC Breda zondag - voorbij.