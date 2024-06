'Feyenoord vestigt aandacht op groot talent van Liverpool'

‘Feyenoord wil zaken doen met Arne Slot en vestigt aandacht op groot talent van Liverpool’

Tyler Morton geniet belangstelling van diverse clubs uit Europa, waaronder Feyenoord. Dat schrijft journalist Paul Joyce zondag namens The Times. De 21-jarige middenvelder van Liverpool zou ook op het lijstje staan bij Eintracht Frankfurt, RB Leipzig en Sevilla. Op Anfield ligt Morton nog voor meerdere jaren vast.

Morton speelt al sinds zijn zevende voor Liverpool en staat in Engeland te boek als een groot talent. Tot dusver speelde hij al negen wedstrijden in de hoofdmacht van the Reds. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 8 miljoen euro.

In de afgelopen twee seizoenen maakte Morton vlieguren bij Blackburn Rovers en Hull City. Diverse clubs uit het Championship hebben zich bij Liverpool gemeld om de Engelse jeugdinternational te huren, maar Morton kan mogelijk ook definitief vertrekken.

Leipzig wil de controlerende middenvelder dolgraag kopen van Liverpool. Manager Arne Slot wil Morton eerst op de training zien, alvorens hij in samenspraak met de clubleiding een knoop doorhakt. Bij een definitieve verkoop van Morton zou Liverpool minstens 20 miljoen Britse pond willen zien.

Het is onwaarschijnlijk dat Feyenoord een dergelijk bedrag gaat neertellen voor Morton. Het lijkt er dan ook op dat de Rotterdammers Morton willen huren. Diezelfde vlag gaat op voor Eintracht Frankfurt en Sevilla.

Carvalho

Het is niet de eerste keer dat Feyenoord wordt gelinkt aan een van de spelers van Slot. Begin deze maand brachthet nieuws dat deFábio Carvalho wil huren. Ook daarbij werd vermeld dat Slot de 21-jarige middenvelder eerst wil wegen.

