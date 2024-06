Feyenoord wil 5 spelers stallen bij FC Dordrecht: 3 namen lijken bekend

Feyenoord wil komend seizoen vijf spelers vlieguren laten maken bij FC Dordrecht, zo meldt journalist Arco Bomgaars maandag namens het Algemeen Dagblad. De verwachting is dat aanvallers Korede Osundina (20) en Jayson Ezeb (17) snel worden gepresenteerd, terwijl linksback Jayden Candelaria (20) de volgende versterking van Dordrecht moet worden.

Dordrecht is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Spitsen Osundina en Ezeb waren al aanwezig op het trainingsveld van de Schapekoppen. Wel moeten Dordrecht en Feyenoord nog officieel melding maken van de uitleenbeurt van het tweetal.

Volgens clubwatcher Bomgaars moet vleugelverdediger Candelaria eveneens ervaring opdoen aan de Krommedijk. De linkspoot verlengde vorige maand zijn contract bij Feyenoord en een verhuur kan voor hem de ideale vervolgstap zijn.

Na Candelaria wil Feyenoord nog twee spelers stallen bij Dordrecht. In dat geval komt het op hetzelfde aantal uit als vorig seizoen, toen Guus Baars, Antef Tsoungui, Shiloh 't Zand, Osundina en Ilias Sebaoui naar Dordrecht werden gestuurd.

Baars zette vlak na zijn verhuur een punt achter zijn carrière, terwijl Osundina vanwege treurige privéomstandigheden pas later op gang kwam bij Dordrecht. De verhuur van Tsoungui, ’T Zand en Sebaoui bleek een schot in de roos te zijn. Aan de hand van deze sterkhouders eindigde Dordrecht op een verrassende vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Osundina is een pijlsnelle aanvaller die als spits en op de flanken uit de voeten kan. Vorig seizoen kwam de Amerikaans jeugdinternational al 31 keer in actie namens Dordrecht, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 4 assists. Osundina ligt bij Feyenoord nog tot medio 2026 vast.

De fysiek sterke spits Ezeb is een stuk jonger dan Osundina. Feyenoord nam de Zweed in de zomer van 2022 voor 220.000 euro over van Hammarby IF. Op Varkenoord heeft Ezeb echter nog niet kunnen overtuigen, waardoor een verhuur aan Dordrecht mogelijk een keerpunt kan zijn. Het contract van Ezeb bij Feyenoord loopt in de zomer van 2025 af.

