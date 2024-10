Feyenoord vindt razendsnel opvolger voor weggestuurde Dennis te Braak: reden ontslag bekend

Feyenoord heeft de vacante jeugdtrainerspositie weer ingevuld. Nadat Dennis te Braak eerder deze week op non-actief werd gesteld als coach van de Onder 19-ploeg, lossen de Rotterdammers zijn ontslag intern op. Davey van den Berg wordt de nieuwe Onder 19-trainer, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

De 35-jarige Van den Berg loopt al eventjes rond bij Feyenoord. Hij is al meer dan vijftien jaar werkzaam als trainer binnen de Feyenoord Academy en was sinds dit seizoen actief als assistent-trainer van de Onder 21-ploeg van de Rotterdammers.

Afgelopen jaargang was Van den Berg eindverantwoordelijke bij de Onder 17 van Feyenoord. Met dat elftal behaalde hij het kampioenschap. Te Braak was de opvolger van Robin van Persie, inmiddels de hoofdtrainer bij sc Heerenveen.

Het was vooralsnog onduidelijk waarom Te Braak op non-actief was gesteld door Feyenoord, maar op de clubsite wordt verduidelijkt hoe het zit. "Reden is een verschil van inzicht in het te voeren jeugdbeleid", meldt de club op de kanalen.

Afgelopen woensdag nam de Onder 19 het op tegen de leeftijdsgenoten van Benfica. Ook dat derde duel in de UEFA Youth League ging verloren: 2-0. De Portugezen bleken, net als eerder Girona (2-0) en Bayer Leverkusen (1-2) te sterk voor de jeugdige Rotterdammers.

Onder Te Braak won Feyenoord slechts twee van de zes competitieduels en ook de afgelopen twee ontmoetingen, met FC Twente/Heracles Almelo en FC Utrecht, werden vrij kansloos verloren: 1-4 en 1-3.

Te Braak was uiteindelijk slechts vier maanden actief als trainer van de Onder 19, was hij sinds 2018 werkzaam in de jeugdopleiding van de nummer twee van afgelopen Eredivisie-seizoen. Vorig jaar was hij nog de assistent-trainer van Melvin Boel bij de Onder 21-ploeg.